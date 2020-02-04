خسائر بشرية في انفجار استهدف حاجزاً لقوات النظام على “اتستراد السلام” غرب العاصمة دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: هز انفجار عنيف صباح اليوم مدينة خان الشيح في ريف دمشق الغربي، تبين أنه ناجم عن انفجار استهدف حاجزاً لـ ” اللواء 66 دبابات” في قوات النظام والواقع على “اتستراد السلام” قرب مدينة خان الشيح غرب دمشق، دون معرفة أسباب وقوع الإنفجار إذا ماكان استهداف الحاجز بسيارة ملغمة أم عبوة ناسفة، في حين شوهدت سيارات إسعاف في المنطقة وهي تقل المصابين من عناصر قوات النظام ومعلومات مؤكدة عن مقتل عنصر على الأقل وجرح عدة عناصر آخرين.