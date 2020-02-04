قوات النظام تواصل قضم المناطق بريف سراقب وتسيطر على 7 قرى جديدة شرقها.. تزامناً مع معارك متواصلة بعنف غرب مدينة حلب

4 فبراير,2020
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قوات النظام - صورة ارشيفية
قوات النظام - صورة ارشيفية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات متسارعة لقوات النظام في الريف الشرقي لبلدة سراقب، في ظل انسحاب الفصائل ومجموعات جهادية من قرى واقعة هناك، حيث تمكنت قوات النظام من السيطرة على كل من الكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، فيما تواصل طائرات النظام والروس الحربية قصفها المكثف على مناطق واقعة في مثلثي معرة النعمان – أريحا – سراقب، وأريحا – مدينة إدلب – سراقب، في محاولة منها لتهجير من تبقى هناك من المدنيين، على صعيد متصل تستمر المعارك العنيفة على جبهة الصحفيين والراشدين الرابعة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جانب آخر، في محاولات جديدة من قبل الأخير للتقدم في المنطقة، وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية بين الجانبين.

وبذلك ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الفائت إلى 68، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وانقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة)

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