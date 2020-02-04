القوات التركية تستقدم “كبائن حراسة” مضادة للرصاص نحو نقاطها المنتشرة في إدلب وحلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام القوات التركية لشاحنات تحمل على متنها “كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص، حيث دخلت نحو 10 شاحنات إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو النقاط التركية المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”، وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الاثنين إلى دخول 3 أرتال عسكرية جديدة تابعة للقوات التركية نحو الأراضي السورية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب، وكان المرصد السوري نشر على مدار يوم أمس الأول الأحد، دخول 5 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي حلب وإدلب. وتتألف الأرتال من مصفحات وناقلات جنود وشاحنات، فيما اتجه أحد الأرتال إلى منطقة أريحا عبر طريق الـm4، كما توقف أحد الأرتال داخل بلدة سراقب.

ليبلغ تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات التي دخلت الأراضي السورية خلال يومي الأحد والاثنين أكثر من 400، مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب وسط معلومات عن إعلان أتوستراد حلب-اللاذقية المعروف بـM4 منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، ما يعد تصعيدا تركيا كبيرا مع الروس