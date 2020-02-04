استشهاد مدني وإصابة نحو 10 آخرين بجراح في قصف صاروخي للقوات الكردية على مدينة عفرين شمال غرب حلب

4 فبراير,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي نفذته “القوات الكردية” المتمركزة بريف حلب الشمالي، استهدف مدرسة الإتحاد والمدرسة الشرعية وبعض الأحياء السكنية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” وفصائل عملية “غصن الزيتون” شمال غرب حلب، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة 8 آخرين بجراح، عقب ذلك قصف صاروخي نفذته القوات التركية على مرعناز ومطار منغ العسكري الخاضعتين لسيطرة القوات الكردية شمال مدينة حلب.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس قصفا صاروخيا نفذته “القوات التركية” المتمركزة في قواعدها بريف مدينة عفرين وإعزاز ، استهدف مناطق انتشار “القوات الكردية” في مناطق مرعناز وشوارغة شمال حلب، والعلقمية والإرشادية التابعة لناحية شرا في ريف عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

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