المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يتقدم شرق سراقب.. ويسيطر على مناطق جديدة بإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، باستمرار قوات النظام تقدمها بالريف الشرقي لبلدة سراقب في محافظة إدلب. كما رصد المرصد ارتفاع عدد المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام هناك خلال الساعات القليلة الفائتة إلى 16 وهي: باريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل إبراهيم وجبل الطويل والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة.

إلى ذلك وثق مقتل 12 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية لها و16 عنصراً من الفصائل خلال الاشتباكات بريفي حلب الغربي والجنوبي الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أشار المرصد إلى تواصل القصف الجوي المكثف على مناطق متفرقة من إدلب، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام عشرات الغارات الجوية منذ ما بعد منتصف الليل، استهدفت خلالها أماكن في بنش وتفتناز وسرمين ومحيط مدينة إدلب وقميناس وآفس وتفتناز وسراقب وقرى واقعة شرق سراقب، وأماكن أخرى في الزربة ومحاور التماس بريفي حلب الجنوبي والجنوبي الغربي.هذا وسيطرت قوات النظام على مرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة الواقعة ضمن مثلث معرة النعمان – أريحا – سراقب، وذلك بعد انسحاب المقاتلين منها، إذ تسعى قوات النظام لتطويق سراقب ومحاصرتها من محاور عدة على غرار ما فعلت في معرة النعمان، بالإضافة لسعيها للاقتراب من مدينة أريحا ومدينة إدلبوبذلك ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة 24 يناير إلى 68، وهي: تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وانقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، وباريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل ابراهيم وجبل الطويل.

المصدر:بوابة الشروق