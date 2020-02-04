خلافات متصاعدة بين روسيا وتركيا.. القوات التركية ترفض دخول وفد روسي إلى محطة مياه “علوكة” وتطلق النار في الهواء لإجباره على التراجع.. والروس يسحبون أعلامهم من جبهة “أبو راسين”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان إن وفدا عسكريا روسيا توجه صباح اليوم إلى منطقة “علوكة” لتفقد مشروع المياه الذي يغذي محافظة الحسكة بالمياه، إلا إن القوات التركية منعتهم من الدخول إلى هناك وسط أنباء عن إطلاق القوات التركية الرصاص في الهواء لإجبار الروس على التراجع، في إشارة إلى الخلافات المتصاعدة بين الجانبين الروسي والتركي، والتي بدأت في الظهور إلى العلن مع المحاولات المتكررة لاستهداف قاعدة حميميم الروسية. وقالت مصادر موثوقة إن الوفد الروسي بعد أن عاد إلى منطقته على جبهة “أبو راسين” (زركان) أزال كافة الأعلام الروسية التي كانت على الجبهة إلى جانب أعلام قوات النظام على نقاط انتشار قوات النظام في المنطقة الممتدة من كسرة إلى حدود تل تمر.