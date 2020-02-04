الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. اغتيال مواطن وهجوم مسلح في “الصنمين”

4 فبراير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:
رصد “المرصد السوري”، مساء اليوم، اغتيال مواطن في بلدة المزيريب، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار عليه قبل أن يلوذوا بالفرار.
على صعيد متصل، هاجم مسلحون من أبناء مدينة الصنمين منزل أحد عناصر قوات النظام، وأطلقوا النار على منزله بشكل عشوائي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 286، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 186، وهم: 33 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 97 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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