بوتين وأردوغان يتفقان على اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التنسيق في سوريا

4 فبراير,2020
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أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما على اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة فاعلية التنسيق بين موسكو وأنقرة في سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، بحث مع الرئيس بوتين الوضع في إدلب، وتعرض العسكريين الأتراك للقصف في سوريا.

وأضاف أردوغان أن القوات التركية في سوريا “تقوم بمهمة حفظ الأمن” في منطقة إدلب لوقف التصعيد، مؤكدا أن الهجوم الذي تعرض له جنود أتراك من القوات السورية الاثنين الماضي في ريف إدلب، “يعد صفعة للجهود المشتركة الرامية لإحلال السلام في سوريا” فضلا عن أنه “يقوض جهود السلام”. 

كما قال أردوغان لبوتين إن بلاده “ستستمر في استخدام حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات مماثلة وبأقصى حزم”.

وفي تصريح أدلى به اليوم، أعلن أردوغان أن تركيا لا ترغب بالدخول في نزاع مع روسيا “في المرحلة الحالية” وأن قصف الجيش السوري للقوات التركية بريف إدلب “انتهاك لاتفاق إدلب” الموقع مع روسيا، متوعدا السلطات السورية بأنها ستلمس “نتائج هذا الاعتداء” الذي أسفر عن مقتل جنود أتراك.

المصدر: RT

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