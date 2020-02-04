المرصد السوري لحقوق الانسان:القوات التركية تنتشر داخل مدينة سراقب السورية

انتشرت القوات التركية اليوم (الثلاثاء) داخل مدينة سراقب بريف ادلب الشرقي، وهي هدف العملية العسكرية الحالية التي يقوم بها الجيش السوري في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، بحسب المرصد السوري.

وقام المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، بنشر صور على موقعه بالإنترنت، يزعم أنه يعرض مركبات عسكرية تركية في مدينة سراقب بريف محافظة إدلب.

ويأتي ذلك كجزء من التصعيد التركي السوري الأخير الذي حدث يوم الإثنين عندما تبادل الجانبان إطلاق النار في إدلب، مما أدى إلى مقتل جنود سوريين وأتراك.

كما يأتي هذا التصعيد أيضا في أعقاب العملية العسكرية الحالية للجيش السوري، والتي تتقدم فيها نحو سراقب، حيث إن المدينة هي الهدف التالي بعد أن سيطر الجيش على مدينة معرة النعمان الرئيسية في ريف إدلب.

وكان مصدر عسكري سوري، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لوكالة أنباء (شينخوا) بدمشق في وقت سابق، إن “الجيش السوري بعد سيطرته على بلدة النيرب بات على بعد أقل من كيلومتر”، مشيرا إلى أن الجيش أصبح على بعد 8 كيلو مترات من مدينة إدلب غربا.

وأكد المصدر العسكري أن الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية من عدة محاور، وبات يطوق مدينة سراقب.

ويهدف الجيش السوري من خلال السيطرة على كل من معرة النعمان وسراقب لتأمين طريق حماه حلب السريع، الذي يربط طريق دمشق – حماة السريع، وبالتالي يربط دمشق في الجنوب بحلب في الشمال.

وقال المرصد إن الجيش السوري تقدم اليوم، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات بالقرب من سراقب.

وأضاف إن الجيش استولى على 16 قرية وبلدة بالقرب من سراقب على مدار الساعات القليلة الماضية، مضيفًا أن الجيش السوري استولى على 68 منطقة منذ 24 يناير الماضي في إدلب.

ويشن الجيش السوري منذ 19 ديسمبر الماضي عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل المسلحة في جنوب شرق محافظة إدلب، ويخوض معارك في هذه المنطقة ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل جهادية أخرى

المصدر:شينخوا