انهيار بناء متصدع بفعل العمليات العسكرية السابقة يتسبب بوفاة رجلين في مدينة دير الزور

5 فبراير,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة رجلين اثنين جراء انهيار بناء متصدع بفعل العمليات العسكرية السابقة في شارع سينما فؤاد وسط مدينة دير الزور، وذلك أثناء قيامهم بترميم البناء المتصدع الأمر الذي أدى إلى انهيار البناء بشكل كامل خلال عملهم وتسبب بجرح عاملين آخرين.

وكان المرصد السوري نشر في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت من العام المنصرم 2019، أنه وثق خسائر بشرية جراء انهيار بناء سكني في حي المعادي بمدينة حلب حيث فارق 12 شخص الحياة بينهم بينهم طفلين اثنين و4 مواطنات جراء انهيار المبنى المتصدع بفعل العمليات العسكرية السابقة على الحي.

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