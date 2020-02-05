مدير المرصد السوري: من بعد حديث أردوغان وتهديداته الإعلامية، قوات النظام سيطرت على أكثر من 30 منطقة غالبيتها الساحقة في ريف سراقب شرق إدلب

مدير المرصد السوري: من بعد حديث أردوغان وتهديداته الإعلامية، قوات النظام سيطرت على أكثر من 30 منطقة غالبيتها الساحقة في ريف سراقب شرق إدلب، شاهدنا القوات التركية تنتشر في بلدة سراقب بأعداد كبيرة ولكن كيف تمكنت قوات النظام من هذا التقدم المتسارع خلال ساعات والسيطرة على 30 منطقة، قوات النظام لم تسيطر على قُرى في سراقب فقط بل على العكس من ذلك هي انطلقت من ريف إدلب الشرقي وسيطرت على 4 قُرى في ريف حلب الجنوبي "كاسرةً بعرض الحائط" ما قاله أردوغان، منذُ 20 يومياً قوات النظام سيطرت على أكثر من 100 قرية وبلدة ومدينة معرة النعمان، وأردوغان أعطى مهلة لنهاية شهر فبراير لقوات النظام من أجل الابتعاد عن المناطق التي سيطرت عليها، إذا ما استمرت الأمور على ما هو عليه الآن، تكون قوات النظام سيطرت على معظم محافظة إدلب وعندها سيحتاج أردوغان إلى جيشه لقتال القوات الروسية من أجل طرد قوات النظام، اليوم قوات النظام باتت تسيطر على نصف محافظة إدلب بالتزامن مع تهديدات أردوغان، ما يعنينا بـ "المرصد السوري" أن خلال 20 يوم هناك أكثر من 400 ألف نازح، ومنذ بداية شهر ديسمبر فاق العدد 800 ألف نازح سوري بالأرقام والحقائق، على عكس ما قالته "الأمم المتحدة"، من الناحية الإنسانية لايوجد إمكانية على الإطلاق لإغاثة هؤلاء المدنيين، لايوجد منظمات قادرة على إغاثة الأعداد الكبيرة من المدنيين، لايوجد إمكانية للمدنيين بالذهاب إلى تركيا بسبب وجود "حرس الحدود"، الأمر يحتاج إلى عمل جدي من "الأمم المتحدة" ولا يحتاج إلى عمل إعلامي، هناك صرخة يجب أن تصل إلى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي مفادها بأنه "يجب وقف تهجير المدنيين من قبل الروس والنظام بالتآمر التركي عليهم".

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020