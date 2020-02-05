مدير المرصد السوري: قوات النظام على بعد 1 كلم سراقب، هذا يعني ضربة لأردوغان الذي توعد نظام بشار الأسد

مدير المرصد السوري: قوات النظام على بعد 1 كلم سراقب، هذا يعني ضربة لأردوغان الذي توعد نظام بشار الأسد، قوات النظام باتت في عدة مناطق على بعد عشرات الأمتار من "نقاط المراقبة التركية" يعني أن كل القوة التركية التي دخلت من أجل حماية سراقب لم تفد بشيء، النظام تمكن من السيطرة على 30 قرية على الأقل خلال 24 ساعة الفائتة في محيط سراقب ووصل من ثلاث جهات إلى مسافة تبعد أقل من 1 كلم عن سراقب من الجهة الغربية والجنوبية والجهة الجنوبية الشرقية وترك ممر واحد للمقاتلين من شمال سراقب من أجل الانسحاب، عدد النازحين فاق الـ 800 ألف نازح وهذا أقل تقدير منذ بداية شهر ديسمبر، أردوغان يهدد والنظام يتقدم والروس يستمرون في شن الغارات، على ماذا اتفق أردوغان وفلاديمير بوتين لانعلم، إذا ما كانت هناك تهديدات جدية من الرئيس التركي كيف تمكنت قوات النظام السوري من التقدم السريع والسيطرة على عدد كبير من المناطق، عدد الشهداء المدنيين خلال الـ 20 يوم الفائتة هم 135 مدنياً بينهم 47 طفلاً وليس مثل ما قالت الأمم المتحدة 83 مدنياً، وعدد المهجرين خلال 20 يوم هم فقط أكثر من 400 ألف مدني سوري، على الأرض هناك فصائل مقاتلة وفصائل معارضة وإسلامية وأبناء المناطق يقاتلون النظام، "أبو محمد الجولاني" المضحك بأنه توعد بأنه سيدخل إلى دمشق قريباً وحتى لو بقي له بضعة كلم، عندما كان أبو محمد الجولاني يمتلك عشرات آلاف المقاتلين لماذا انسحبوا من عشرات القرى من ريف سراقب، من يريد أن يقاتل لايهرب إلى الخلف ويحتمي بالمدنيين لكي يعطي ذريعة لإجرام روسيا بقتل المزيد من المدنيين وتشريد المزيد، الحدود مع تركيا مغلقة بشكل كامل المخيمات مكتظة بالنازحين وبعض النازحين ذهب إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين ومناطق درع الفرات، الوضع كارثي ولا أحد يسمع لنا حقيقة الأمر.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020