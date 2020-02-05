بعد وصول قوات النظام إلى مشارفها.. عشرات الضربات الجوية والبرية تستهدف بلدة سراقب.. تزامناً مع هجوم عنيف على سرمين

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة جراء ضربات جوية نفذتها طائرات روسية على أطراف مدينة إدلب، كما استشهد مدنيين اثنين بعد استخراجهما من تحت الأنقاض جراء القصف الجوي الروسي على مدينة أريحا يوم أمس الثلاثاء، كما استشهد مدني وأصيب أفراد عائلته بجراح جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على منطقة عينجارة بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل تشهد بلدة سراقب عمليات قصف جوي وبري مكثف بعشرات الغارات والصواريخ والقذائف، بالتزامن مع اشتباكات بأطراف البلدة بين مقاتلين وقوات النظام، وذلك بعد وصول قوات النظام إلى مسافة نحو 1 كلم منها وفرض طوق ناري عليها من 3 اتجاهات، بالإضافة لهجوم عنيف من قبل قوات النظام للتقدم والسيطرة على بلدة سرمين، في حين تستمر المعارك العنيفة على محاور عدة بريفي حلب الجنوبي والغربي، بين الفصائل والجهاديين من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف جوي وبري مكثف، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية بين الطرفين، بينما شنت طائرات حربية روسية غارات عدة على عندان وكفرحمرة شمال مدينة حلب، ترافقت مع قصف صاروخي مكثف، ما أدى لسقوط جرحى.