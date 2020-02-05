استشهاد 7 مدنيين في منطقة “خفض التصعيد”.. و”تحرير الشام” تُفجر عربة مفخخة شرق إدلب.. واشتباكات مستمرة غرب حلب

استهدفت هيئة تحرير الشام بعربة مفخخة تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها على المحور الشرقي لمدينة سراقب بالقرب من قرية الذهبية شرق إدلب، فيما وردت معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.

وفي سياق ذلك، تمكنت الفصائل من السيطرة على دبابة لقوات النظام على محور الصحفيين بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، يتواصل القصف الجوي العنيف على مناطق ريف إدلب، حيث استشهدت طفلة وأصيب 4 أطفال آخرين على الأقل بعضهم بجراح خطيرة، اليوم، جراء إلقاء الطائرات المروحية براميل متفجرة على الأحياء السكنية في بلدة تفتناز ومحيطها.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء المدنيين اليوم إلى 7، وهم: طفلة وأصيب جراء إلقاء الطائرات المروحية براميل متفجرة على الأحياء السكنية في بلدة تفتناز، و3 مدنيين من عائلة واحدة جراء ضربات جوية نفذتها طائرات روسية على أطراف مدينة إدلب، كما استشهد مدنيين اثنين بعد استخراجهما من تحت الأنقاض جراء القصف الجوي الروسي على مدينة أريحا أمس، كما استشهد مدني جراء وأصيب أفراد عائلته بجراح جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على منطقة عينجارة بريف حلب الغربي.

ولا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة على محاور جنوب وغرب حلب بين الفصائل والجهاديين من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، تزامنا مع استهدافات متبادلة.

كما رصد “المرصد السوري” تمكن قوات النظام من قضم مزيد من المناطق شرق إدلب وجنوب حلب، حيث ارتفع إلى 10 عدد المناطق التي تقدمت إليها اليوم الثلاثاء، وهي: إسلامين والرصافة وأبو الخشة وجلاس والشيخ منصور، بالإضافة لقرية تل الطوقان التي يتواجد فيها نقطة تركية شرق سراقب، وطلافح وزمار وعثمانية كبيرة وجزرايا جنوب مدينة حلب.