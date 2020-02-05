مدير “المرصد السوري”: قوات النظام حققت أكبر تقدم على الإطلاق بالتزامن مع تهديدات “أردوغان” ومسرحياته خلال 24 ساعة مضت.. قوات النظام سيطرت على أكثر من 34 قرية في ريف إدلب الشرقي بالقرب من “سراقب” وبضعة كيلومترات ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلب في ريفها الجنوبي.. قوات النظام سيطرت خلال 20 يوما من العمليات العسكرية على 103 قرية وبلدة إضافة إلى مدينة معرة النعمان.. وهنا نريد القول إنه إذا أعطيت قوات النظام مهلة كمهلة “أردوغان” فسوف تسيطر على مساحات شاسعة ضمن “خفض التصعيد”.. وحينها لن تسمح روسيا بتراجع قوات النظام.. تركيا وروسيا منذ أن اتفقتا شردتا ملايين السوريين منذ “أستانا ١” وحتى اليوم.. وما يهمنا نجاة الشعب السوري وإذا ما أرادوا القتال داخل الأراضي السورية فليتقاتلوا.. المهم أن يبتعدوا عن المدنيين.. ولولا الرتل التركي لما تمكنت روسيا من التقدم وتشريد السوريين الذين هربوا إلى المجهول بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون ومناطق الاحتلال التركي

مدير "المرصد السوري": قوات النظام حققت أكبر تقدم على الإطلاق بالتزامن مع تهديدات "أردوغان" ومسرحياته خلال 24 ساعة مضت مدير "المرصد السوري": قوات النظام حققت أكبر تقدم على الإطلاق بالتزامن مع تهديدات "أردوغان" ومسرحياته خلال 24 ساعة مضت.. قوات النظام سيطرت على أكثر من 34 قرية في ريف إدلب الشرقي بالقرب من "سراقب" وبضعة كيلومترات ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حلب في ريفها الجنوبي.. قوات النظام سيطرت خلال 20 يوما من العمليات العسكرية على 103 قرية وبلدة إضافة إلى مدينة معرة النعمان.. وهنا نريد القول إنه إذا أعطيت قوات النظام مهلة كمهلة "أردوغان" فسوف تسيطر على مساحات شاسعة ضمن "خفض التصعيد".. وحينها لن تسمح روسيا بتراجع قوات النظام.. تركيا وروسيا منذ أن اتفقتا شردتا ملايين السوريين منذ "أستانا ١" وحتى اليوم.. وما يهمنا نجاة الشعب السوري وإذا ما أرادوا القتال داخل الأراضي السورية فليتقاتلوا.. المهم أن يبتعدوا عن المدنيين.. ولولا الرتل التركي لما تمكنت روسيا من التقدم وتشريد السوريين الذين هربوا إلى المجهول بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون ومناطق الاحتلال التركي Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020