مدير "المرصد السوري": أكثر من 4700 من مرتزقة "الجيش الوطني" الموالي لتركيا باتوا في ليبيا بعد أن نقلتهم تركيا إلى هناك

مدير "المرصد السوري": أكثر من 4700 من مرتزقة "الجيش الوطني" الموالي لتركيا باتوا في ليبيا بعد أن نقلتهم تركيا إلى هناك.. ونحو 1700 مقاتل من هؤلاء المرتزقة يتم تدريبهم داخل الأراضي التركية لنقلهم للقتال في ليبيا.. ليس هناك تحركا دوليا حقيقيا في إطار هذه التصرفات التركية.. وعلى العكس من ذلك هناك بعض الدول قامت بحثنا على عدم الحديث عن تركيا بشكل مستمر وعدم وصفها بـ"عدوة الشعب السوري".. ولكن نحن في "المرصد السوري" مستمرون في رصد وتوثيق كل الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك قضية نقل المرتزقة التي تفاقمت بشكل كبير جدا.. هذه التوثيقات نعمل على استخدامها كما أننا أرسلناها إلى جهات دولية ولاقت قبولا من دول وحركت القضية مثل فرنسا.. ولكن هناك دول طلبت عدم التركيز على موضوع المرتزقة.. كما أن بعض الدول تقف مع "أردوغان" حتى لو تعارضت تحركاته مع مصالح الشعب الليبي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020