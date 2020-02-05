المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام يسيطر على 20 منطقة بريف سراقب.. و142 غارة بريف إدلب

قال المرصد السورى لحقوق الانسان إن القوات النظامية تمكنت من تحقيق تقدم جديد بريف بلدة سراقب تمثل في السيطرة على قرية ترنبة غرب البلدة بعد اشتباكات مع مقاتلين من أبناء المنطقة، ووصلت قوات الجيش السورى بهذا التقدم، لأول مرة، لمسافة نحو كيلومتر واحد من طريق “حلب/ اللاذقية” الدولى المعروف بطريق الـ”إم 5″.

فيما تعرضت منشآت نفطية في وسط سوريا، فجر أمس، لاعتداءات بقذائف أدت لأضرار مادية ونشوب حرائق تمت السيطرة عليها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

في غضون ذلك، أشار المرصد إلى ارتفاع عدد المناطق التي سيطر عليها النظام في ريف سراقب إلى 20 منطقة.

وأضاف المرصد في بيانه، أن الطيران الروسي والنظام قاما بشن 142 غارة على ريف إدلب ومناطق قرب الطريق الدولي بريف حلب، وفقًا لـ “العربية”.

المصدر:شبكة رؤية الاخبارية