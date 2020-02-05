الفصائل تنسحب من بلدة سراقب خوفا من حصارها.. قوات النظام تقتحم المدينة وتمشط أحيائها

يتواصل القصف البري والجوي العنيف على محيط بلدة سراقب بعد أن طوقتها قوات النظام من ثلاث جهات وتقدمت باتجاه عقدة الطرقات الدولية “M4″ و”M5”. وعلم “المرصد السوري” أن الفصائل انسحبت من بلدة سراقب خوفا من سقوطها داخل دائرة الحصار داخل البلدة، فيما تتقدم قوات النظام بعد أن اقتحمت البلدة، لتمشيط الأحياء داخلها.

وتعد بلدة سراقب آخر بلدة تقع على طريق دمشق-حلب الدولي في محافظة إدلب. ولا يزال مصير عشرات الآليات التركية التي انتشرت في محيط البلدة منذ أمس الأول، غير معلومًا حتى اللحظة.