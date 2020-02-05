المرصد السوري لحقوق الانسان: ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين في طرابلس إلى 4700 شخص

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، ليصل إلى نحو 4700، في حين بلغ عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1800.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المرتزقة وتخطيها الرقم المطلوب من قبل تركيا 6 آلاف شخص، فإن عمليات التجنيد في عفرين ومناطق “درع الفرات” وشمال شرقي سوريا لا تزال قائمة.

ووثق المرصد وقوع المزيد من القتلى في صفوف المرتزقة الموالين لتركيا بـمعارك طرابلس، ليصل عددهم إلى 80 قتيلاً.ونوه المرصد السوري بأن نحو 64 من مرتزقة تركيا، انتقلوا من ليبيا إلى أوروبا، ليشكلوا تهديداً كبيراً على دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر:اوغاريت بوست