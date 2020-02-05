مدير “المرصد السوري”: على المتواجدين بالمخيمات وقرب المناطق الحدودية اقتحام الحدود مع لواء إسكندرون لتوجيه رسالة قوية للمجتمع الدولي والرئيس التركي الذي يتاجر بدمائهم.. قوات النظام بدأت باقتحام بلدة “سراقب” وتمشيط أحيائها بعد أن انسحبت منها فصائل “فيلق الشام” وهيئة تحرير الشام و”أنصار التوحيد” و”ثوار سراقب” من الممر الوحيد الذي تركته لهم قوات النظام بعد محاصرة البلدة صباح اليوم في ظل وجود مئات الآليات التركية هناك.. لم يبق في إدلب أي مدينة أو بلدة تقع على الطريق الدولي “M5”.. أما في حلب فهناك مقاومة شرسة يبديها الحزب الإسلامي التركستاني ضد القوات الإيرانية.. “سراقب” بلدة ثائرة منذ 2011 وشاركت بالمظاهرات السلمية ولها بصمتها في الثورة السورية.. البلدة أخليت من سكانها حيث نزح سكانها قبل أيام إلى المجهول في مناطق عفرين وإعزاز والمخيمات بالقرب من الحدود التركية السورية.. قبل أيام كان هناك 170 آلية تركية انتشرت في سراقب ومحيطها.. أين تبخرت؟ “أردوغان” قال إنه يجب على قوات النظام الابتعاد عن النقاط التركية.. واليوم هناك 5 نقاط داخل سيطرة النظام.. والأتراك لم يقاتلوا أو يردوا على هجوم قوات النظام.. النقاط التركية محّيدة عن العمليات العسكرية تماما.. وقبل أيام استهدفت قوات النظام النقطة التركية.. روسيا هي التي تقود العمليات العسكرية في إدلب برا وجوا عبر غرفة عمليات.. كما أنها اعترفت بمقتل ضباط لها شرق “سراقب” قبل أيام

مدير "المرصد السوري": على المتواجدين بالمخيمات وقرب المناطق الحدودية اقتحام الحدود مع لواء إسكندرون لتوجيه رسالة قوية للمجتمع الدولي مدير "المرصد السوري": على المتواجدين بالمخيمات وقرب المناطق الحدودية اقتحام الحدود مع لواء إسكندرون لتوجيه رسالة قوية للمجتمع الدولي والرئيس التركي الذي يتاجر بدمائهم.. قوات النظام بدأت باقتحام بلدة "سراقب" وتمشيط أحيائها بعد أن انسحبت منها فصائل "فيلق الشام" وهيئة تحرير الشام و"أنصار التوحيد" و"ثوار سراقب" من الممر الوحيد الذي تركته لهم قوات النظام بعد محاصرة البلدة صباح اليوم في ظل وجود مئات الآليات التركية هناك.. لم يبق في إدلب أي مدينة أو بلدة تقع على الطريق الدولي "M5".. أما في حلب فهناك مقاومة شرسة يبديها الحزب الإسلامي التركستاني ضد القوات الإيرانية.. "سراقب" بلدة ثائرة منذ 2011 وشاركت بالمظاهرات السلمية ولها بصمتها في الثورة السورية.. البلدة أخليت من سكانها حيث نزح سكانها قبل أيام إلى المجهول في مناطق عفرين وإعزاز والمخيمات بالقرب من الحدود التركية السورية.. قبل أيام كان هناك 170 آلية تركية انتشرت في سراقب ومحيطها.. أين تبخرت؟ "أردوغان" قال إنه يجب على قوات النظام الابتعاد عن النقاط التركية.. واليوم هناك 5 نقاط داخل سيطرة النظام.. والأتراك لم يقاتلوا أو يردوا على هجوم قوات النظام.. النقاط التركية محّيدة عن العمليات العسكرية تماما.. وقبل أيام استهدفت قوات النظام النقطة التركية.. روسيا هي التي تقود العمليات العسكرية في إدلب برا وجوا عبر غرفة عمليات.. كما أنها اعترفت بمقتل ضباط لها شرق "سراقب" قبل أيام Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020