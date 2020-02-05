مدير “المرصد السوري”: بصورة أو أُخرى قوات النظام سيطرت على سراقب شرق إدلب.. الآن هناك عملية تمشيط في القسم الجنوبي من مدينة سراقب.. وفي القسم الشمالي يقال إن هناك مجموعة شبان من “جبهة ثوار سراقب” يريدون القتال حتى النهاية، لكن الفصائل الأُخرى انسحبت من المدينة خوفاً من حصارها، مثلما فعلت في “معرة النعمان” حيث تركت المقاتلين المحليين يقاتلون حتى النهاية.. إذا ما تمت السيطرة على سراقب دون التدخل التركي ستكونن هنالك عشرة كلم متبقية من طريق M5 بأيدي فصائل المعارضة.. “أردوغان” صرح اليوم بأنه يمنع من الاقتراب من نقاط المراقبة التركية.. الآن نقاط المراقبة التركية باتت في مناطق سيطرة النظام بعد النقطتين في مورك والصرمان.. المدنيين باتوا مشردين بكامل المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة وسيطرة الاحتلال التركي وبعضهم وصل إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.. الوضع مأساوي للغاية

مدير "المرصد السوري": بصورة أو أُخرى قوات النظام سيطرت على سراقب شرق إدلب مدير "المرصد السوري": بصورة أو أُخرى قوات النظام سيطرت على سراقب شرق إدلب.. الآن هناك عملية تمشيط في القسم الجنوبي من مدينة سراقب.. وفي القسم الشمالي يقال إن هناك مجموعة شبان من "جبهة ثوار سراقب" يريدون القتال حتى النهاية، لكن الفصائل الأُخرى انسحبت من المدينة خوفاً من حصارها، مثلما فعلت في "معرة النعمان" حيث تركت المقاتلين المحليين يقاتلون حتى النهاية.. إذا ما تمت السيطرة على سراقب دون التدخل التركي ستكونن هنالك عشرة كلم متبقية من طريق M5 بأيدي فصائل المعارضة.. "أردوغان" صرح اليوم بأنه يمنع من الاقتراب من نقاط المراقبة التركية.. الآن نقاط المراقبة التركية باتت في مناطق سيطرة النظام بعد النقطتين في مورك والصرمان.. المدنيين باتوا مشردين بكامل المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة وسيطرة الاحتلال التركي وبعضهم وصل إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".. الوضع مأساوي للغاية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020