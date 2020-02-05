استمرارا للانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. اغتيال عامل في المعابر التي تسيطر عليها تلك الفصائل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اغتيال مواطن يعمل في معابر التهريب التابعة للفصائل الموالية لتركيا، حيث أطلق ملثمان النار عليه بشكل مباشر على طريق “جامع الخيرات” في جرابلس شمال حلب.

كان انفجارا عنيفا دوى، في 27 يناير/ كانون الثاني الفائت، في مدينة “عفرين” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة على طريق “جنديرس”، ما تسبب بوقوع إصابة واحدة على الأقل. وكان “المرصد السوري” رصد، في 26 يناير/ كانون الثاني الفائت، انفجارا عنيفا في مدينة إعزاز أدى إلى دمار وأضرار كبيرة بالممتلكات. وأفادت مصادر حينها بأن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة تركها مجهولون في منطقة تجمع بشري بالقرب من محطة وقود ومطاعم. وتسبب ذلك الانفجار في استشهاد 7 مجهولين بينهم طفل واحد على الأقل، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة.