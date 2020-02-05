أردوغان يهدد دمشق وينشر صواريخ على الحدود

6 فبراير,2020
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هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات السورية في إدلب باللجوء للقوة في حال لم تنسحب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية نهاية الشهر الحالي.

وقال إنّ بلاده ستنصب منظومة الصواريخ التركية للدفاع الجوي حصار إيه على الحدودِ السورية مضيفا أن الاتفاقات بشأن إدلب وشرق الفرات لم تعد فعالة، وأن بلاده موجودة في سوريا بشكل شرعي حسب اتفاقية أضنة. 
من جهتها وصفت الخارجية السورية تصريحات أردوغان بخصوص اتفاقية أضنة، بأنها كاذبة ومضللة، وأن الاتفاق يفرض على أنقرة التنسيق مع دمشق باعتباره اتفاقا بين دولتين.

المصدر:RT

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