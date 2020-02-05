الفصائل تشن هجوما مضادا على قوات النظام المتقدمة في سراقب وتقتل 19 منهم بالتزامن مع قصف مدفعي تركي 

6 فبراير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب

شهدت مدينة سراقب خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية التي تمكنت من طرد قوات النظام من معظم المدينة، بعد هجوم نفذته الفصائل من الجهة الشمالية، بالتزامن مع قصف تركي استهدف قوات النظام المتقدمة. 
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لايقل عن  19 عنصرا من قوات النظام، كما قتل 7 من الفصائل الجهادية المهاجمة.
في حين رُصد 3 مروحيات لقوات النظام عادت إلى قواعدها دون تنفيذ مهماتها نتيجة التشويش التركي في المنطقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

6 فبراير,2020

خريطة توزع القوى والصراع في شمال شرق سوريا

6 فبراير,2020

تزامنا مع قصف صاروخي من قبل “القواعد التركية” يستهدف مناطق انتشار النظام و”القوات الكردية” شمال حلب..اشتباكات عنيفة تدور بين الفصائل الموالية لـ” أنقرة” و قوات النظام على محاور شمال شرق حلب

6 فبراير,2020

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق

6 فبراير,2020

“القوات التركية” تقصف بالمدفعية الثقيلة نقاط تمركز “قوات النظام” شمال الحسكة