الفصائل تشن هجوما مضادا على قوات النظام المتقدمة في سراقب وتقتل 19 منهم بالتزامن مع قصف مدفعي تركي 

شهدت مدينة سراقب خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية التي تمكنت من طرد قوات النظام من معظم المدينة، بعد هجوم نفذته الفصائل من الجهة الشمالية، بالتزامن مع قصف تركي استهدف قوات النظام المتقدمة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لايقل عن 19 عنصرا من قوات النظام، كما قتل 7 من الفصائل الجهادية المهاجمة.

في حين رُصد 3 مروحيات لقوات النظام عادت إلى قواعدها دون تنفيذ مهماتها نتيجة التشويش التركي في المنطقة.