واشنطن تقول إن روسيا تحاول تحدي الوجود الأمريكي في المنطقة

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري عن قلق واشنطن البالغ، إزاء مواصلة الجيش السوري تقدمه في إدلب بدعم من روسيا، معتبرا أنها تحاول تحدي الوجود الأمريكي بالمنطقة.

وقال جيفري للصحفيين: “نرى أن ليس الروس فحسب بل الإيرانيون وحزب الله يشاركون أيضا بنشاط في دعم الهجوم السوري”.

وأكد أن أحد دواعي قلق واشنطن يتعلق بما إذا كان الهجوم سيقتصر على السيطرة على طريقي M4-M5 الاستراتيجيين أم سيتعداهما قاصدا السيطرة على مدينة إدلب، وقال: “لا نعرف ما إذا كان الهجوم يهدف لمجرد الوصول إلى طريق M4-M5، أو أنه سيستمر إلى ما بعده”.

وأضاف: “هذا صراع خطير. يجب وضع حد له. على روسيا تغيير سياساتها”، متهما موسكو بأنها “تنتهك بشكل متزايد الاتفاق الثنائي حول منع الصدامات في شمال شرق سوريا”، مؤكدا أن ذلك على ما يبدو محاولة لتحدي الوجود الأمريكي في المنطقة.

المصدر: رويترز +RT