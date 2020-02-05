“القوات التركية” تقصف بالمدفعية الثقيلة نقاط تمركز “قوات النظام” شمال الحسكة

في إطار التصعيد بين قوات النظام السوري والقوات التركية ضمن الأراضي السورية، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا بالقذائف المدفعية نفذته “القوات التركية” استهدف نقاط تمركز “قوات النظام” و “قوات سوريا الديمقراطية” المتمركزة في مناطق “تل الورد وربيعات وخربة الشعير وأم الكيف” في ريف تل تمر شمال الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 فبراير/ شباط، حركة نزوح واسعة من أبو راسين (زركان) وكسرى وظهر العرب، بعد إنزال القوات الروسية أعلامها من مناطق انتشار قوات النظام، وسط مخاوف من توغل تركي في المنطقة في ظل تحركات القوات التركية و”الجيش الوطني” الموالي لها في منطقة ريف رأس العين (سري كانييه). وكان وفدا عسكريا روسيا توجه صباح اليوم إلى منطقة “علوك” لتفقد مشروع المياه الذي يغذي محافظة الحسكة بالمياه، إلا إن القوات التركية منعتهم من الدخول إلى هناك وسط أنباء عن إطلاق القوات التركية الرصاص في الهواء لإجبار الروس على التراجع، في إشارة إلى الخلافات المتصاعدة بين الجانبين الروسي والتركي، والتي بدأت في الظهور إلى العلن مع المحاولات المتكررة لاستهداف قاعدة حميميم الروسية. وقالت مصادر موثوقة إن الوفد الروسي بعد أن عاد إلى منطقته على جبهة “أبو راسين” (زركان) أزال كافة الأعلام الروسية التي كانت على الجبهة إلى جانب أعلام قوات النظام على نقاط انتشار قوات النظام في المنطقة الممتدة من كسرى إلى حدود تل تمر.