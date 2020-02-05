مدير “المرصد السوري”: عدد الواصلين إلى ليبيا فاق الـ 4700 مرتزق من مجموعات موالية للحكومة التركية

6 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: عدد الواصلين إلى ليبيا فاق الـ 4700 مرتزق من مجموعات موالية للحكومة التركية، عدد القتلى منهم فاق الـ 80 قتيلا، وعدد الذين وصلوا إلى اوروبا فاق الـ 110، بينهم عناصر سابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” وانضموا إلى الجيش الوطني، كما أن هناك 1700 في المسكرات التركية، والمخجل أن من بين هؤلاء المرتزقة من أبناء إدلب التي تتعرض لاكبر هجوم عسكري من النظام السوري وروسيا اللذان شردا مئات الآلاف، وهناك استياء شعبي لهؤلاء المرتزقة، كما هناك ضباط موالون لأردوغان يتحدثون ويتفاخرون بقتالهم في ليبيا.ويعتبرون القتال في ليبيا رد جميل، وهؤلاء الجهاديين لم يجلبوا إلا الدمار لثورة الشعب السوري.
كما أن عناصر من حراس الدين انتقلوا إلى ليبيا في أكتوبر الفائت عبر جسر آخر لنقل جهاديين من غير السوريين للقتال في ليبيا والتخلص منهم في سورية..
المجموعات الجهادية ذاهبة للقتال بعكس المرتزقة التي همها مادي، وهناك فارق كبير، وسوف يهزمون في ليبيا لأنهم مرتزقة ليس إلا.

مدير "المرصد السوري": عدد الواصلين إلى ليبيا فاق الـ 4700 مرتزق من مجموعات موالية للحكومة التركية

مدير "المرصد السوري": عدد الواصلين إلى ليبيا فاق الـ 4700 مرتزق من مجموعات موالية للحكومة التركية، عدد القتلى منهم فاق الـ 80 قتيلا، وعدد الذين وصلوا إلى اوروبا فاق الـ 110، بينهم عناصر سابقين في تنظيم "الدولة الإسلامية" وانضموا إلى الجيش الوطني، كما أن هناك 1700 في المسكرات التركية، والمخجل أن من بين هؤلاء المرتزقة من أبناء إدلب التي تتعرض لاكبر هجوم عسكري من النظام السوري وروسيا اللذان شردا مئات الآلاف، وهناك استياء شعبي لهؤلاء المرتزقة، كما هناك ضباط موالون لأردوغان يتحدثون ويتفاخرون بقتالهم في ليبيا.ويعتبرون القتال في ليبيا رد جميل، وهؤلاء الجهاديين لم يجلبوا إلا الدمار لثورة الشعب السوري.كما أن عناصر من حراس الدين انتقلوا إلى ليبيا في أكتوبر الفائت عبر جسر آخر لنقل جهاديين من غير السوريين للقتال في ليبيا والتخلص منهم في سورية..المجموعات الجهادية ذاهبة للقتال بعكس المرتزقة التي همها مادي، وهناك فارق كبير، وسوف يهزمون في ليبيا لأنهم مرتزقة ليس إلا.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020

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