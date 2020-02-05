قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق

سُمع دوي عدة انفجارات شديدة هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام و “الميليشيات” الإيرانية في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط مدينة الكسوة ، واللواء 75 في محيط قرية المقيلبية غرب العاصمة دمشق ومناطق اخرى في محيط العاصمة دمشق ، حيث رصد “المرصد السوري” سقوط عدد كبير من الصواريخ على ثكنات النظام والميليشيات الإيرانية في المناطق آنفة الذكر بالإضافة إلى اشتغال النيران في مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في البحوث العلمية بمنطقة جمرايا، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط بعض الصواريخ إلا أن غالبية الصواريخ وصلت إلى أهدافها.