تزامنا مع قصف صاروخي من قبل “القواعد التركية” يستهدف مناطق انتشار النظام و”القوات الكردية” شمال حلب..اشتباكات عنيفة تدور بين الفصائل الموالية لـ” أنقرة” و قوات النظام على محاور شمال شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات النظام من جهة أُخرى على محوري التفريعة والسكرية شرق بلدة بزاعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، تزمنا مع قصف صاروخي نفذته “القوات التركية” المتمركزة ضمن قواعدها في مناطق إعزاز ومارع استهدف مناطق انتشار “القوات الكردية” و “قوات النظام” في كل من تل رفعت وقرى شيخ عيس وبيلونية و عين دقنة المالكية و الشوارغة وتب ماراش في ريف حلب.