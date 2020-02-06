بعد سيطرتها على قرية شمالها.. قوات النظام تحاصر مدينة سراقب بشكل كامل بالتزامن مع وجود عشرات المقاتلين بداخلها

6 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي المكثف على إدلب وحلب، حيث شنت طائرات النظام والروس الحربية عشرات الغارات منذ ما بعد منتصف الليل، مستهدفة أماكن في سراقب وبنش وسرمين وتفتناز بريف إدلب وأماكن أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي، على صعيد متصل رصد المرصد السوري سيطرة قوات النظام على قرية آفس شمال مدينة سراقب وذلك تكون قد حاصرت المدينة من جميع الاتجاهات، بعد انكسارها في سراقب يوم أمس، ووفقا لمصادر المرصد فإن عشرات المقاتلين من الفصائل ومجموعات جهادية باتوا محاصرين في مدينة سراقب.

وبذلك، ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الفائت إلى 92، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وأنقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، وباريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل إبراهيم وجبل الطويل والشيخ إدريس وبجعاص والريان وتل الرمان ومسعدة ورأس العين وشوحة وكفرعميم وتل ريحان، والرصافة واسلامين وأبو الخشة وتل الطوقان وجلاس والشيخ منصور والدويرة وآفس)

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