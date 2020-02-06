القصف الإسرائيلي على درعا وريف العاصمة دمشق يودي بحياة 12 من المليشيات الموالية لإيران

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 12 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، على خلفية القصف الإسرائيلي على مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب ازرع في محافظة درعا، حيث استهدف القصف بطاريات دفاع جوي ومستودعات للأسلحة والذخائر ما أدى لتدمير الكثير منها.

وكان المرصد السوري نشر منتصف الشهر الفائت، أن القصف الذي استهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي مساء أمس، تسبب بمقتل ما لا يقل عن 3 عناصر من المليشيات الموالية لإيران أو إيرانيين، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف الذي يرجح أنه إسرائيلي، بتدمير مستودع ذخيرة للمليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء بالإضافة لتدمير عربتين عسكريتين.