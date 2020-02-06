مدير المرصد السوري: النظام خلال أمس وأمس الأول سيطر على أكثر من 34 قرية شرق سراقب دون مقاومة تذكر من الفصائل المقاتلة والجهادية

مدير المرصد السوري: النظام خلال أمس وأمس الأول سيطر على أكثر من 34 قرية شرق سراقب دون مقاومة تذكر من الفصائل المقاتلة والجهادية، سراقب طوقتها قوات النظام بالأمس من ثلاثة محاور رغم تواجد "القوات التركية"، ليلاً اقتحم النظام السوري سراقب وسيطر على أجزاء واسعة منها إلا أن هناك فصائل مقاتلة وجهادية دخلت عن طريق آفس وتمكنت من طرد قوات النظام وقتل 19 عنصراً بينهم ضابط، قوات النظام سيطرت على الطريق الذي دخلت منه الفصائل ليل أمس، أي أنهم باتوا محاصرين داخل المدينة الآن لايوجد إمكانية للخروج سوا طريق مرصود نارياً، رغم تصريحات أردوغان وانتشار القوات التركية في محيط سراقب تقدمت قوات النظام، اليوم القوات التركية أنشأت نقطة مراقبة جديدة في مطار تفتناز العسكري الذي يقع شمال غرب سراقب، الذين يقاتلون هم مجموعات محلية من السوريين وبعض الجهاديين الذين يقاتلون حتى الموت، الآلية العسكرية الروسية تتمثل بالقصف بشراسة، وقد يكون هنالك اتفاقيات غير معلنة بين الفصائل الموالية لتركيا والأتراك والروس للسماح لقوات النظام بالسيطرة على طريق حلب – دمشق الدولي.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020