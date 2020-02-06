بعد محاصرة قوات النظام لسراقب.. القوات التركية تنشىء نقطة جديدة في مطار تفتناز العسكري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية خلال الساعات القليلة الفائتة، ويتألف الرتل من نحو 50 آلية بين مدرعات ودبابات وعربات ثقيلة بالإضافة لمعدات لوجستية، وعمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة جديدة لها في مطار تفتناز العسكري شرق إدلب.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، استقدام القوات التركية لشاحنات تحمل على متنها “كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص، حيث دخلت نحو 10 شاحنات إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو النقاط التركية المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”.

كما كان المرصد السوري أشار يوم الاثنين الفائت إلى دخول 3 أرتال عسكرية جديدة تابعة للقوات التركية نحو الأراضي السورية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب، وكان المرصد السوري نشر الأحد الفائت، دخول 5 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي حلب وإدلب. وتتألف الأرتال من مصفحات وناقلات جنود وشاحنات، فيما اتجه أحد الأرتال إلى منطقة أريحا عبر طريق الـm4، كما توقف أحد الأرتال داخل بلدة سراقب.

ليبلغ تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات التي دخلت الأراضي السورية خلال يومي الأحد والاثنين أكثر من 400، مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب وسط معلومات عن إعلان أتوستراد حلب-اللاذقية المعروف بـ M4 منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، ما يعد تصعيدا تركيا كبيرا مع الروس