للمرة الثانية خلال أيام قليلة.. القوات التركية تمتنع عن تسيير دورية مشتركة مع الروس في إطار التوتر المتواصل بين الطرفين شمال شرق سوريا

6 فبراير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية رفضت مجدداً الخروج بدورية مشتركة مع نظيرتها الروسية في منطقة شمال شرق سوريا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن دورية روسية وصلت صباح اليوم الخميس إلى معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية، وانتظرت خروج القوات التركية من أجل تسيير دورية مشتركة، إلا أن الأخيرة أبلغت الروس عبر أحد الضباط بأنهم لن يخرجوا في دورية، لتسير القوات الروسية دورية بمفردها في قرى ريف الدرباسية، وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، إذ كانت القوات التركية امتنعت عن تسيير دورية مشتركة في ريف عين العربي (كوباني).

وكان المرصد السوري نشر في الأول من الشهر الجاري، أن القوات الروسية عمدت إلى استقدام كتل اسمنتية كبيرة وأغلقت من خلالها المعبر الواصل بين الدرباسية وعامودا عند قرية الخرزة على الحدود السورية – التركية، يذكر أن المعبر كانت تركيا قد افتتحته سابقاً قبل أن تعود وتغلقه بوضع بوابة حديدية، فيما يبدو أن التصعيد المتواصل بين الطرفين منذ يومين انتقل من الشمال السوري نحو منطقة شمال شرق سورية.

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