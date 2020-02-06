بعد ساعات من تثبيت القوات التركية نقطة بداخله.. طائرات النظام الحربية تستهدف مطار تفتناز العسكري

6 فبراير,2020
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استهدفت طائرات النظام الحربية صباح اليوم الخميس مطار تفتناز العسكري شرق مدينة إدلب والذي تتواجد فيه قوات تركية بعد ساعات من تثبيت نقطة عسكرية لها هناك، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما شنت طائرات النظام الحربية أيضاً غارات جوية على سرمين وتفتناز وبنش بريف إدلب الشرقي، وكفرحلب والأتارب وحريتان وكفرحمرة ومعارة الأرتيق بريف حلب، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على زيتان ومحور خان طومان والراشدين، في حين شنت الطائرات الحربية الروسية مزيداً من الغارات على أماكن في سرمين وبنش، وخان العسل وبلدات وقرى واقعة بريفي حلب الجنوبي والغربي، بينما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محور خلصة وزيتان بريف حلب الجنوبي، في هجمات متجددة من قبل الأخير على المنطقة، وسط قصف مكثف جواً وبراً ومعلومات عن مزيد من القتلى والجرحى بين الطرفين.

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