مدير المرصد السوري: بالنسبة للقصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع تقع في محيط العاصمة دمشق وموقعاً في درعا، استهدف محيط الكسوة جنوب غرب دمشق ومطار ازرع الزراعي شمال درعا الذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية، القصف أدى إلى مقتل 12 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 7 من جنسيات غير سورية، جميع الأهداف التي قصفت كانت تخص الإيرانيين باستثناء بطاريات الدفاع الجوي جرى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية، سراقب باتت محاصرة بشكل كامل ويوجد فيها عشرات المقاتلين والنقاط التركية في محيط سراقب لاتقوم بفعل أي شيء في إطار محاولة فك الحصار عنهم.

مدير المرصد السوري: بالنسبة للقصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع تقع في محيط العاصمة دمشق وموقعاً في درعا مدير المرصد السوري: بالنسبة للقصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع تقع في محيط العاصمة دمشق وموقعاً في درعا، استهدف محيط الكسوة جنوب غرب دمشق ومطار ازرع الزراعي شمال درعا الذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية، القصف أدى إلى مقتل 12 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 7 من جنسيات غير سورية، جميع الأهداف التي قصفت كانت تخص الإيرانيين باستثناء بطاريات الدفاع الجوي جرى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية، سراقب باتت محاصرة بشكل كامل ويوجد فيها عشرات المقاتلين والنقاط التركية في محيط سراقب لاتقوم بفعل أي شيء في إطار محاولة فك الحصار عنهم. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 6, 2020