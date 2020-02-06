مدير المرصد السوري: بالنسبة للقصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع تقع في محيط العاصمة دمشق وموقعاً في درعا

6 فبراير,2020
أقل من دقيقة

مدير المرصد السوري: بالنسبة للقصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع تقع في محيط العاصمة دمشق وموقعاً في درعا، استهدف محيط الكسوة جنوب غرب دمشق ومطار ازرع الزراعي شمال درعا الذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية، القصف أدى إلى مقتل 12 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 7 من جنسيات غير سورية، جميع الأهداف التي قصفت كانت تخص الإيرانيين باستثناء بطاريات الدفاع الجوي جرى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية، سراقب باتت محاصرة بشكل كامل ويوجد فيها عشرات المقاتلين والنقاط التركية في محيط سراقب لاتقوم بفعل أي شيء في إطار محاولة فك الحصار عنهم.

 

مدير المرصد السوري: بالنسبة للقصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع تقع في محيط العاصمة دمشق وموقعاً في درعا

مدير المرصد السوري: بالنسبة للقصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع تقع في محيط العاصمة دمشق وموقعاً في درعا، استهدف محيط الكسوة جنوب غرب دمشق ومطار ازرع الزراعي شمال درعا الذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية، القصف أدى إلى مقتل 12 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 7 من جنسيات غير سورية، جميع الأهداف التي قصفت كانت تخص الإيرانيين باستثناء بطاريات الدفاع الجوي جرى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية، سراقب باتت محاصرة بشكل كامل ويوجد فيها عشرات المقاتلين والنقاط التركية في محيط سراقب لاتقوم بفعل أي شيء في إطار محاولة فك الحصار عنهم.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 6, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

6 فبراير,2020

مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف مطار ازرع الزراعي شمال درعا والذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران، وأيضاً استهدف مناطق فيها بعض القطاعات العسكرية التابعة للنظام والتي تتمركز فيها قوات موالية لإيران وميليشيات إيرانية في محيط العاصمة دمشق

6 فبراير,2020

مدير المرصد السوري: عشرات المقاتلين محاصرون في سراقب بشكل كامل بعد ما سيطرت قوات النظام على كامل المنافذ المؤدية إلى سراقب

6 فبراير,2020

مدير المرصد السوري: النظام خلال أمس وأمس الأول سيطر على أكثر من 34 قرية شرق سراقب دون مقاومة تذكر من الفصائل المقاتلة والجهادية

6 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”: عدد الواصلين إلى ليبيا فاق الـ 4700 مرتزق من مجموعات موالية للحكومة التركية