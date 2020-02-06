مدير المرصد السوري: عشرات المقاتلين محاصرون في سراقب بشكل كامل بعد ما سيطرت قوات النظام على كامل المنافذ المؤدية إلى سراقب

6 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري: عشرات المقاتلين محاصرون في سراقب بشكل كامل بعد ما سيطرت قوات النظام على كامل المنافذ المؤدية إلى سراقب، إما عبر انتشار مشاة النظام أو عبر السيطرة النارية، داخل مدينة سراقب يوجد عشرات المقاتلين من أبناء المدينة يقاتلون بشراسة وتمكنوا من طرد قوات النظام إلى القسم الجنوبي من المدينة، أين آلاف المقاتلين من “هيئة تحرير الشام” وجماعة “الجولاني” الذين قالوا أنهم سيحمون المنطقة هؤلاء الذين مارسوا أبشع أنواع الانتهاكات بحق المقاتلين السوريين المعارضين وقاموا بنزع السلاح الثقيل منهم.

قوات النظام لم تتمكن حتى اللحظة من استعادة السيطرة على المدينة ولكن الأمر يتعلق بالوقت قاب قوسين أو أدنى، أين الأتراك الذين قالوا لن نسمح لقوات النظام بالدخول إلى سراقب ؟؟ أزمة المدنيين في تصاعد مستمر، صباح اليوم انتشرت القوات التركية في مطار تفتناز العسكري، بعد قليل تعرض المطار ومحيطه لقصف من قبل القوات الروسية وقوات النظام، كل منطقة تنتشر فيها نقاط مراقبة تركية نشاهد بعد أيام قوات النظام تتقدم إليها.

مدير المرصد السوري: عشرات المقاتلين محاصرون في سراقب بشكل كامل بعد ما سيطرت قوات النظام على كامل المنافذ المؤدية إلى سراقب

مدير المرصد السوري: عشرات المقاتلين محاصرون في سراقب بشكل كامل بعد ما سيطرت قوات النظام على كامل المنافذ المؤدية إلى سراقب، إما عبر انتشار مشاة النظام أو عبر السيطرة النارية، داخل مدينة سراقب يوجد عشرات المقاتلين من أبناء المدينة يقاتلون بشراسة وتمكنوا من طرد قوات النظام إلى القسم الجنوبي من المدينة، أين آلاف المقاتلين من "هيئة تحرير الشام" وجماعة "الجولاني" الذين قالوا أنهم سيحمون المنطقة هؤلاء الذين مارسوا أبشع أنواع الانتهاكات بحق المقاتلين السوريين المعارضين وقاموا بنزع السلاح الثقيل منهم. قوات النظام لم تتمكن حتى اللحظة من استعادة السيطرة على المدينة ولكن الأمر يتعلق بالوقت قاب قوسين أو أدنى، أين الأتراك الذين قالوا لن نسمح لقوات النظام بالدخول إلى سراقب ؟؟ أزمة المدنيين في تصاعد مستمر، صباح اليوم انتشرت القوات التركية في مطار تفتناز العسكري، بعد قليل تعرض المطار ومحيطه لقصف من قبل القوات الروسية وقوات النظام، كل منطقة تنتشر فيها نقاط مراقبة تركية نشاهد بعد أيام قوات النظام تتقدم إليها.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 6, 2020

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