مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف مطار ازرع الزراعي شمال درعا والذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران، وأيضاً استهدف مناطق فيها بعض القطاعات العسكرية التابعة للنظام والتي تتمركز فيها قوات موالية لإيران وميليشيات إيرانية في محيط العاصمة دمشق، 12 قتيلاً في القصف بينهم على الأقل 5 من جنسية سورية و7 من جنسيات غير سورية جميعهم من الميليشيات الموالية لإيران، سابقاً كان القصف لشحنات أسلحة إيرانية ولكن الآن القصف يكون لمراكز تواجد الإيرانيين داخل سوريا وتحديداً جنوب العاصمة دمشق، على ما يبدو فإن سراقب بصورة أو أُخرى باتت بحكم المسيطر عليها من قبل قوات النظام لأنها محاصرة بشكل كامل، عشرات المقاتلين المحليين تمكنوا من طرد قوات النظام يوم أمس غالبيتهم من أبناء سراقب، الجهاديين أين هم ؟؟؟ قبل قليل انتشرت القوات التركية في مطار تفتناز، بعدها قُصف مطار تفتناز العسكري، أين تهديدات أردوغان بأنه سيدمر قوات النظام، بالتزامن مع ذلك هنالك توتر بين الروس والأتراك في منطقة جغرافية أُخرى من الأراضي السورية في شمال شرق سوريا، وقبل قليل رفضت القوات التركية تسيير دوريات مع القوات الروسية على الحدود السورية – التركية في شمال شرق سوريا، تركيا منذ العام الأول للثورة السورية همها فصيل إسلامي محدد بعينه تدعمه سياسياً وعسكرياً بينما تتخلى وتحارب المقاتلين السوريين المعتدلين الذين كانوا يهدفون لإقامة دولة ديمقراطية في سوريا، اليوم إدلب المدينة يوجد فيها بين 700 إلى مليون مدني في حال اقتربت منها قوات النظام أكثر، سيكونون مهددين بالنزوح ولكن إلى أين؟؟ لايوجد منطقة آمنة.

مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف مناطق فيها بعض القطاعات العسكرية التابعة للنظام وقوات موالية لإيران وميليشيات إيرانية مدير المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف مطار ازرع الزراعي شمال درعا والذي تتمركز فيه الميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران، وأيضاً استهدف مناطق فيها بعض القطاعات العسكرية التابعة للنظام والتي تتمركز فيها قوات موالية لإيران وميليشيات إيرانية في محيط العاصمة دمشق، 12 قتيلاً في القصف بينهم على الأقل 5 من جنسية سورية و7 من جنسيات غير سورية جميعهم من الميليشيات الموالية لإيران، سابقاً كان القصف لشحنات أسلحة إيرانية ولكن الآن القصف يكون لمراكز تواجد الإيرانيين داخل سوريا وتحديداً جنوب العاصمة دمشق، على ما يبدو فإن سراقب بصورة أو أُخرى باتت بحكم المسيطر عليها من قبل قوات النظام لأنها محاصرة بشكل كامل، عشرات المقاتلين المحليين تمكنوا من طرد قوات النظام يوم أمس غالبيتهم من أبناء سراقب، الجهاديين أين هم ؟؟؟ قبل قليل انتشرت القوات التركية في مطار تفتناز، بعدها قُصف مطار تفتناز العسكري، أين تهديدات أردوغان بأنه سيدمر قوات النظام، بالتزامن مع ذلك هنالك توتر بين الروس والأتراك في منطقة جغرافية أُخرى من الأراضي السورية في شمال شرق سوريا، وقبل قليل رفضت القوات التركية تسيير دوريات مع القوات الروسية على الحدود السورية – التركية في شمال شرق سوريا، تركيا منذ العام الأول للثورة السورية همها فصيل إسلامي محدد بعينه تدعمه سياسياً وعسكرياً بينما تتخلى وتحارب المقاتلين السوريين المعتدلين الذين كانوا يهدفون لإقامة دولة ديمقراطية في سوريا، اليوم إدلب المدينة يوجد فيها بين 700 إلى مليون مدني في حال اقتربت منها قوات النظام أكثر، سيكونون مهددين بالنزوح ولكن إلى أين؟؟ لايوجد منطقة آمنة. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 6, 2020