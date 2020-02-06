المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 12 موالياً لإيران بقصف إسرائيلي قرب العاصمة السورية

قتل فجر اليوم الخميس،12 عنصراً تابعاً لقوات موالية لايران،اثر غارات جوية شنتها مقاتلات اسرائيلية على موقع بالقرب من العاصمة دمشق بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان

وبحسب المرصد “مقتل ما لا يقل عن 12 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية”، وأوضح أن القصف استهدف “مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب ازرع في محافظة درعا، حيث استهدف القصف بطاريات دفاع جوي ومستودعات للأسلحة والذخائر ما أدى لتدمير الكثير منها”.