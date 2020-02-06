المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 12 موالياً لإيران بقصف إسرائيلي قرب العاصمة السورية

كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن خسائر النظام السوري وميليشياته، عقب الغارات الإسرائيلية قرب العاصمة دمشق.

وقال “المرصد” إنّ ما لا يقل عن 12 عنصراً من الموالين لإيران، من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا جراء الغارات التي حدثت ليل (الأربعاء – الخميس).

وأضاف المرصد أنّ “القتلى في معظمهم كانوا في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب إزرع في محافظة درعا، حيث استهدف القصف بطاريات دفاع جوي ومستودعات للأسلحة والذخائر، ما أدى لتدمير الكثير منها”.