مدير “المرصد السوري”: 3 إيرانيين على الأقل ومجموعة من الميليشيات الموالية لإيران و8 من قوات النظام بينهم ضابط برتبة عالية قتلوا خلال القصف

6 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: 3 إيرانيين على الأقل ومجموعة من الميليشيات الموالية لإيران و8 من قوات النظام بينهم ضابط برتبة عالية قتلوا خلال القصف.. القصف كان إسرائيليا عبر جولتين استهدف الدفاعات الجوية التابعة لـ”النظام” خلال الجولة الثانية.. أما الجولة الاولى استهدفت مواقع لإيران والميليشيات التابعة لها في “أزرع” بمحافظة درعا ومنطقة الكسوة جنوب دمشق.. كما استهدفت مطار المزة العسكري وجسر بغداد ومناطق أخرى جنوب غرب العاصمة دمشق.. وهدف إسرائيل هو تدمير التواجد الإيراني.. أما في منطقة “خفض التصعيد” اليوم فقد كان هناك اجتماعا ضم ضباط أتراك  مع الفصائل في مطار تفتناز.. وبعد ذلك بدأت هذه المجموعات عملا عسكريا في بلدة النيرب وبدأ الهجوم بقصف مكثف من المدفعية التركية وتفجير مقاتل من تحرير الشام مفخخة هناك.. خلال ساعات لم يتمكن المقاتلون من تحقيق تقدم.. وفي محيط سراقب انتهت الاشتباكات بين من بقي فيها وقوات النظام التي تحاول بسط سيطرتها على المدينة.. كامل المناطق الواقعة بالقرب من طريق حلب-دمشق الدولي باتت خالية من سكانها.. وهم يعيشون الآن في أراضٍ زراعية ومخيمات غير مؤهلة مناطق الاحتلال التركي بالإضافة للمناطق الحدودية شمال إدلب 

مدير "المرصد السوري": 3 إيرانيين على الأقل ومجموعة من الميليشيات الموالية لإيران و8 من قوات النظام بينهم ضابط برتبة عالية قتلوا خلال القصف

مدير "المرصد السوري": 3 إيرانيين على الأقل ومجموعة من الميليشيات الموالية لإيران و8 من قوات النظام بينهم ضابط برتبة عالية قتلوا خلال القصف.. القصف كان إسرائيليا عبر جولتين استهدف الدفاعات الجوية التابعة لـ"النظام" خلال الجولة الثانية.. أما الجولة الاولى استهدفت مواقع لإيران والميليشيات التابعة لها في "أزرع" بمحافظة درعا ومنطقة الكسوة جنوب دمشق.. كما استهدفت مطار المزة العسكري وجسر بغداد ومناطق أخرى جنوب غرب العاصمة دمشق.. وهدف إسرائيل هو تدمير التواجد الإيراني.. أما في منطقة "خفض التصعيد" اليوم فقد كان هناك اجتماعا ضم ضباط أتراك مع الفصائل في مطار تفتناز.. وبعد ذلك بدأت هذه المجموعات عملا عسكريا في بلدة النيرب وبدأ الهجوم بقصف مكثف من المدفعية التركية وتفجير مقاتل من تحرير الشام مفخخة هناك.. خلال ساعات لم يتمكن المقاتلون من تحقيق تقدم.. وفي محيط سراقب انتهت الاشتباكات بين من بقي فيها وقوات النظام التي تحاول بسط سيطرتها على المدينة.. كامل المناطق الواقعة بالقرب من طريق حلب-دمشق الدولي باتت خالية من سكانها.. وهم يعيشون الآن في أراضٍ زراعية ومخيمات غير مؤهلة مناطق الاحتلال التركي بالإضافة للمناطق الحدودية شمال إدلب

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 6, 2020

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