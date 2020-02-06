مدير “المرصد السوري”: “أردوغان” ينتظر حتى أواخر الشهر الجاري حتى يتيح للنظام تمكنه من السيطرة على مناطق شاسعة

6 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: “أردوغان” ينتظر حتى أواخر الشهر الجاري حتى يتيح للنظام تمكنه من السيطرة على مناطق شاسعة.. “النظام” هجر 400 ألف مدني خلال 20 يوما.. وسيطر على أكثر من 104 قرى وبلدات وآخرها بلدة “سراقب” الاستراتيجية التي قال “أردوغان” إنه سيحميها.. ولكننا نشاهد الإجرام من قبل النظام وروسيا بحق أبناء الشعب السوري.. نتساءل: ماذا فعلت اتفاقيات “أردوغان-روحاني-بوتين” في منطقة خفض التصعيد تحديدا؟ شرد نحو مليون و400 ألف مدني منذ أبريل/نيسان الفائت.. هناك مناطق كاملة أصبحت خالية من سكانها مشردين بالقرب من لواء إسكندرون ومناطق الاحتلال التركي في عفرين ومناطق “قسد”.. “أردوغان” لا يزال يتاجر بقضية الشعب السوري ويقول إنه لن يسمح لـ”الروس” والنظام بالاستمرار في العملية العسكرية.. ولكن قوات النظام سيطرت 35 قرية على الأقل.. “أردوغان” أعاد النظام السوري للحياة مرة جديدة

 

سعودي 24

مدير "المرصد السوري": "أردوغان" ينتظر حتى أواخر الشهر الجاري حتى يتيح للنظام تمكنه من السيطرة على مناطق شاسعة.. "النظام" هجر 400 ألف مدني خلال 20 يوما.. وسيطر على أكثر من 104 قرى وبلدات وآخرها بلدة "سراقب" الاستراتيجية التي قال "أردوغان" إنه سيحميها.. ولكننا نشاهد الإجرام من قبل النظام وروسيا بحق أبناء الشعب السوري.. نتساءل: ماذا فعلت اتفاقيات "أردوغان-روحاني-بوتين" في منطقة خفض التصعيد تحديدا؟ شرد نحو مليون و400 ألف مدني منذ أبريل/نيسان الفائت.. هناك مناطق كاملة أصبحت خالية من سكانها مشردين بالقرب من لواء إسكندرون ومناطق الاحتلال التركي في عفرين ومناطق "قسد".. "أردوغان" لا يزال يتاجر بقضية الشعب السوري ويقول إنه لن يسمح لـ"الروس" والنظام بالاستمرار في العملية العسكرية.. ولكن قوات النظام سيطرت 35 قرية على الأقل.. "أردوغان" أعاد النظام السوري للحياة مرة جديدة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 5, 2020

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