مدير “المرصد السوري”: النظام يدعي أنه سيطر على سراقب

7 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: النظام يدعي أنه سيطر على سراقب.. وهناك مقاومة داخلها من شبان المدينة الذين رفضوا الخروج بعد طرد قوات النظام أمس.. ولا يزالون محاصرين دون أن تتمكن الفصائل من فك الحصار على المدينة.. المدفعية التركية ساندت الفصائل في هجومها ظهر اليوم ولكنها خذلتهم بعد ذلك.. وبعض الموالين لتركيا نفوا إطباق الحصار على سراقب.. وبالنسبة للمقاتلين فهم من أبناء تلك المناطق وليسوا من الأجانب الذين جاءوا من مناطق مختلفة.. لم نر من الأجانب سوى مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني

 

مدير "المرصد السوري": النظام يدعي أنه سيطر على سراقب

مدير "المرصد السوري": النظام يدعي أنه سيطر على سراقب.. وهناك مقاومة داخلها من شبان المدينة الذين رفضوا الخروج بعد طرد قوات النظام أمس.. ولا يزالون محاصرين دون أن تتمكن الفصائل من فك الحصار على المدينة.. المدفعية التركية ساندت الفصائل في هجومها ظهر اليوم ولكنها خذلتهم بعد ذلك.. وبعض الموالين لتركيا نفوا إطباق الحصار على سراقب.. وبالنسبة للمقاتلين فهم من أبناء تلك المناطق وليسوا من الأجانب الذين جاءوا من مناطق مختلفة.. لم نر من الأجانب سوى مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 6, 2020

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