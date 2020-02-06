10 شهداء مدنيين في مجزرة روسية تستهدف مدينة إدلب.. و17 شهيدا مدنيا حصيلة منطقة “خفض التصعيد” خلال اليوم

7 فبراير,2020
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ارتفع عدد الشهداء المدنيين في مدينة إدلب إلى 10، بينهم طفلين اثنين على الاقل، جراء قصف الطائرات الحربية الروسية حي “الشيخ تلث” مساء اليوم. 
وبذلك، يرتفع عدد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين إلى 17 خلال اليوم، وهم: 4 بينهم سيدة جراء قصف بري من قبل قوات النظام على بلدة أورم الكبرى غرب حلب، ومواطنة جراء قصف جوي روسي على حيان شمال حلب، وطفل جراء غارات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على تفتناز شرق إدلب، ومواطن نتيجة قصف مدفعي من قوات النظام على مدينة إدلب، و10 مواطنين بينهم طفلين اثنين على الأقل جراء قصف الطائرات الحربية الروسية مدينة إدلب.

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