الفصائل الموالية لتركيا تقصف “الشهباء” ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

7 فبراير,2020
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تنظيم ما يسمى أنصار التوحيد الإرهابي، شن هجوماً بالصواريخ على مواقع لقوات النظام في أبو الظهور والخفية والسكرية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على سد الشهباء وتل مضيق في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 5 فبراير/ شباط، اشتباكات عنيفة اندلعت بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات النظام على محوري التفريعة والسكرية شرق بلدة بزاعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته القوات التركية المتمركزة ضمن قواعدها في مناطق إعزاز ومارع على مناطق انتشار “القوات الكردية” وقوات النظام في كل من تل رفعت وقرى شيخ عيس وبيلونية وعين دقنة المالكية والشوارغة و”تب ماراش” في ريف حلب.

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