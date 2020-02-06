الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. استشهاد رجل وطفلة خلال عملية اغتيال عنصر في قوات النظام

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

اغتال مجهولون عنصرا في قوات النظام، اليوم، كما استشهد شخص آخر وطفلة كانا إلى جانبه، في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 287، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 189، وهم: 35 مدنيا بينهم 4 مواطنات و3 أطفال، إضافة إلى 98 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.