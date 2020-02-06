إصابة شخص في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ضواحي العاصمة “دمشق”

7 فبراير,2020
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محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:
هز انفجار عنيف شارع خالد بن الوليد في “دمشق”، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة ملقاة أسفل سيارة في منطقة الفحامة، ما تسبب في إصابة شخص مجهول الهوية ولم يعرف ما إذا كان مدنيا أم عسكريا تابعا لقوات النظام، وفقا لمصادر موثوقة.
وعقب ذلك، رصدت مصادر “المرصد السوري” انتشارا أمنيا كثيفا لعناصر من قوات النظام في محيط مكان الانفجار.
وكان “المرصد السوري” رصد، في 17 ديسمبر من العام الفائت، انفجارا عنيفا في منطقة نهر عيشة بمحيط العاصمة دمشق. ووفقاً لمصاد “المرصد السوري”، فإن الانفجار استهدف سيارة قيادي في الدفاع الوطني ومندوب فرع المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. ويذكر أن المنطقة يتواجد فيها عناصر ميليشيات أجنبية تابعة لإيران.

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