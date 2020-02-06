لافروف: العسكريون الروس والأتراك يحاولون تسوية الوضع في إدلب على الأرض

7 فبراير,2020
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن الوضع في إدلب السورية، وأن العسكريين الروس والأتراك يحاولون تسوية الوضع على الأرض.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للمكسيك، اليوم الخميس: “نحن على اتصال مع الزملاء الأتراك، ولدينا اتفاقات معهم، تحدد بشكل واضح نظام منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث تعهد زملاؤنا الأتراك بفصل المعارضة المسلحة عن إرهابيي “هيئة تحرير الشام”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للمكسيك، اليوم الخميس: “نحن على اتصال مع الزملاء الأتراك، ولدينا اتفاقات معهم، تحدد بشكل واضح نظام منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث تعهد زملاؤنا الأتراك بفصل المعارضة المسلحة عن إرهابيي “هيئة تحرير الشام”.

وأضاف أن “الالتزام الثاني (للجانب التركي) هو إقامة ما يسمى بشريط خال من أي أسلحة داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. وهذا الأمر تم الاتفاق عليه، وحتى الآن لم يتم تحقيق هذا الهدف”.

وأكد أن “عسكريينا يقومون بمعالجة هذه المسائل المحددة على الأرض تنفيذا لأوامر الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان”.

المصدر: RT

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