مدير “المرصد السوري”: أين مجاهدي “أبو محمد الجولاني” الأجانب من تقدم قوات النظام في سراقب.. من تصدى لقوات النظام كانوا أبناء المناطق والسوريين المنضوين في هيئة تحرير الشام.

قوات النظام سيطرت للمرة الأولى على مدينة سراقب منذ 2011 دون اشتباكات ولانعلم اين هم المقاتلين الذين كانوا متواجدين عصر اليوم داخل المدينة.. مساء اليوم توغلت داخل سراقب مساء اليوم، لانعلم اذا ماكان هناك مقاتلين متوارين داخل المدينة أو تمكنوا من الانسحاب عن طريق الأراضي الزراعية..

مصادرنا أكدت على اتفاق تركي روسي يقضي بتسليم سراقب للنظام تمهيدا لافتتاح طريق دمشق-حلب الدولي، خلال هذه المرحلة يكون تهدئة وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية وهي السيطرة على طريق حلب- اللاذقية وبعد ذلك تكون مناطق إدلب آمنة.

وبهذا يكون أردوغان حقق أكبر خيانة للمقاتلين الذين قتل منهم المئات وشرد مئات الألوف من المدنيين في ظل تباكي أردوغان وشبيحته والأتراك من يتفاوضون مع قوات النظام وروسيا.

الأتراك اجتمعوا مع الفصائل في مطار تفتناز وقالوا لهم نحن مستعدون لدعمكم في بالتمهيد المدفعي.. بعد ذلك توقفت المدفعية التركية ودخلت قوات النظام إلى سراقب.

اليوم كان هناك مجزرة مروعة راح ضحيتها 10 مدنيين في مدينة إدلب بطائرات روسية