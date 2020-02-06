مدير “المرصد السوري”: قوات النظام سيطرت على سراقب ثاني أكبر مدينة خلال عمليتها العسكرية وللمرة الأولى منذ 2011 دون اشتباكات.. وسط مصير مجهول للمقاتلين الذين كانوا متواجدين حتى مساء اليوم داخل المدينة. قوات النظام تمكنت من السيطرة على مناطق شاسعة بالتزامن مع تواجد القوات التركية.. ليل أمس فشلت قوات النظام في الدخول إلى سراقب واليوم فشلت الفصائل بفك الحصار عنها.. قبل قليل انتشرت القوات التركية في محيط سراقب لانعلم هل هي لمتابعة التسليم في إدلب..

ما يجري هو تطبيق لاتفاق سوتشي وفتح الطرقات الدولية الذي كان يجب ان يفتتح منذ عام 2018.

اليوم كان هناك مجزرة مروعة راح ضحيتها 10 مدنيين بينهم طفلان، في مدينة إدلب بطائرات روسية. مدينة سراقب تقع على عقدة الطريقين m4 و m5 المتفق افتتاحهما بحسب سوتشي.

وايضا نقول لمرتزقة أردوغان الذين لديهم ثقة بالأتراك ويقولون بان سراقب لم ولن تسقط ويعيشون بالخارج بينما أبناء الشعب السوري هم الذين يقتلون ويشردون

العربية مدير "المرصد السوري": قوات النظام سيطرت على سراقب ثاني أكبر مدينة خلال عمليتها العسكرية وللمرة الأولى منذ 2011 دون اشتباكات.. وسط مصير مجهول للمقاتلين الذين كانوا متواجدين حتى مساء اليوم داخل المدينة. قوات النظام تمكنت من السيطرة على مناطق شاسعة بالتزامن مع تواجد القوات التركية.. ليل أمس فشلت قوات النظام في الدخول إلى سراقب واليوم فشلت الفصائل بفك الحصار عنها.. قبل قليل انتشرت القوات التركية في محيط سراقب لانعلم هل هي لمتابعة التسليم في إدلب..ما يجري هو تطبيق لاتفاق سوتشي وفتح الطرقات الدولية الذي كان يجب ان يفتتح منذ عام 2018.اليوم كان هناك مجزرة مروعة راح ضحيتها 10 مدنيين بينهم طفلان، في مدينة إدلب بطائرات روسية. مدينة سراقب تقع على عقدة الطريقين m4 و m5 المتفق افتتاحهما بحسب سوتشي.وايضا نقول لمرتزقة أردوغان الذين لديهم ثقة بالأتراك ويقولون بان سراقب لم ولن تسقط ويعيشون بالخارج بينما أبناء الشعب السوري هم الذين يقتلون ويشردون Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 6, 2020